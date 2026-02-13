Mardis de la musique : Sister Rosetta Tharpe, pionnière du rock, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mardis de la musique : Sister Rosetta Tharpe, pionnière du rock Mardi 10 novembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Début : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T10:30:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

A la croisée du gospel, du blues, du jazz et du rock, Sister Rosetta Tharpe a su créer une alchimie unique entre les genres. Elle a influencé Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash… Une figure majeure de l’histoire de la musique, à redécouvrir d’urgence.

Les « Mardis de la musique » sont des conférences musicales proposées en partenariat avec la Direction Générations Seniors et Autonomie de la Mairie de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Conférence proposée par Isabelle Prim et Jérémie Vautey, centre Musique de la bibliothèque Mériadeck

@bibliothèque de Bordeaux Mériadeck