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Mardis de la Transition Feuille Blanche, Café Noir Paris

mardi 15 septembre 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Mardis de la Transition Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102, rue Truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Le tarif dépend de l’événement. Certaines rencontres sont gratuites, alors que d’autres sont payantes lorsque du matériel est fourni ou qu’un intervenant extérieur est présent.</p>

Bienvenue aux Mardis de la Transition de Feuille Blanche Café Noir, un rendez-vous hebdomadaire dédié à celles et ceux qui souhaitent comprendre, expérimenter ou bien agir à leur échelle à l’aide d’atelier autour de l’écologie à Paris 17.

Notre programmation mêle créativité, échanges et solutions concrètes dans une ambiance conviviale, sans culpabilisation et ouverte à tous.

Vous cherchez un atelier autour de l’écologie à Paris, une conférence sur la transition écologique, un atelier créatif écoresponsable ou bien simplement un lieu où rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs ?
Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 29 juin 2027 :
mardi
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition

Le tarif dépend de l’événement. Certaines rencontres sont gratuites, alors que d’autres sont payantes lorsque du matériel est fourni ou qu’un intervenant extérieur est présent.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00;2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00;2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00;2026-10-20T19:00:00+02:00_2026-10-20T21:00:00+02:00;2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00;2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T21:00:00+02:00;2026-11-10T19:00:00+02:00_2026-11-10T21:00:00+02:00;2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T21:00:00+02:00;2026-11-24T19:00:00+02:00_2026-11-24T21:00:00+02:00;2026-12-01T19:00:00+02:00_2026-12-01T21:00:00+02:00;2026-12-08T19:00:00+02:00_2026-12-08T21:00:00+02:00;2026-12-15T19:00:00+02:00_2026-12-15T21:00:00+02:00;2026-12-22T19:00:00+02:00_2026-12-22T21:00:00+02:00;2026-12-29T19:00:00+02:00_2026-12-29T21:00:00+02:00;2027-01-05T19:00:00+02:00_2027-01-05T21:00:00+02:00;2027-01-12T19:00:00+02:00_2027-01-12T21:00:00+02:00;2027-01-19T19:00:00+02:00_2027-01-19T21:00:00+02:00;2027-01-26T19:00:00+02:00_2027-01-26T21:00:00+02:00;2027-02-02T19:00:00+02:00_2027-02-02T21:00:00+02:00;2027-02-09T19:00:00+02:00_2027-02-09T21:00:00+02:00;2027-02-16T19:00:00+02:00_2027-02-16T21:00:00+02:00;2027-02-23T19:00:00+02:00_2027-02-23T21:00:00+02:00;2027-03-02T19:00:00+02:00_2027-03-02T21:00:00+02:00;2027-03-09T19:00:00+02:00_2027-03-09T21:00:00+02:00;2027-03-16T19:00:00+02:00_2027-03-16T21:00:00+02:00;2027-03-23T19:00:00+02:00_2027-03-23T21:00:00+02:00;2027-03-30T19:00:00+02:00_2027-03-30T21:00:00+02:00;2027-04-06T19:00:00+02:00_2027-04-06T21:00:00+02:00;2027-04-13T19:00:00+02:00_2027-04-13T21:00:00+02:00;2027-04-20T19:00:00+02:00_2027-04-20T21:00:00+02:00;2027-04-27T19:00:00+02:00_2027-04-27T21:00:00+02:00;2027-05-04T19:00:00+02:00_2027-05-04T21:00:00+02:00;2027-05-11T19:00:00+02:00_2027-05-11T21:00:00+02:00;2027-05-18T19:00:00+02:00_2027-05-18T21:00:00+02:00;2027-05-25T19:00:00+02:00_2027-05-25T21:00:00+02:00;2027-06-01T19:00:00+02:00_2027-06-01T21:00:00+02:00;2027-06-08T19:00:00+02:00_2027-06-08T21:00:00+02:00;2027-06-15T19:00:00+02:00_2027-06-15T21:00:00+02:00;2027-06-22T19:00:00+02:00_2027-06-22T21:00:00+02:00;2027-06-29T19:00:00+02:00_2027-06-29T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut  75017 Paris

Les Mardis de la Transition – Paris 17


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