Mardis de la Transition Feuille Blanche, Café Noir Paris
mardi 15 septembre 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
Bienvenue aux Mardis de la Transition de Feuille Blanche Café Noir, un rendez-vous hebdomadaire dédié à celles et ceux qui souhaitent comprendre, expérimenter ou bien agir à leur échelle à l’aide d’atelier autour de l’écologie à Paris 17.
Notre programmation mêle créativité, échanges et solutions concrètes dans une ambiance conviviale, sans culpabilisation et ouverte à tous.
Vous cherchez un atelier autour de l’écologie à Paris, une conférence sur la transition écologique, un atelier créatif écoresponsable ou bien simplement un lieu où rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs ?
Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 29 juin 2027 :
mardi
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition
Le tarif dépend de l’événement. Certaines rencontres sont gratuites, alors que d’autres sont payantes lorsque du matériel est fourni ou qu’un intervenant extérieur est présent.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00;2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00;2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00;2026-10-20T19:00:00+02:00_2026-10-20T21:00:00+02:00;2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00;2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T21:00:00+02:00;2026-11-10T19:00:00+02:00_2026-11-10T21:00:00+02:00;2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T21:00:00+02:00;2026-11-24T19:00:00+02:00_2026-11-24T21:00:00+02:00;2026-12-01T19:00:00+02:00_2026-12-01T21:00:00+02:00;2026-12-08T19:00:00+02:00_2026-12-08T21:00:00+02:00;2026-12-15T19:00:00+02:00_2026-12-15T21:00:00+02:00;2026-12-22T19:00:00+02:00_2026-12-22T21:00:00+02:00;2026-12-29T19:00:00+02:00_2026-12-29T21:00:00+02:00;2027-01-05T19:00:00+02:00_2027-01-05T21:00:00+02:00;2027-01-12T19:00:00+02:00_2027-01-12T21:00:00+02:00;2027-01-19T19:00:00+02:00_2027-01-19T21:00:00+02:00;2027-01-26T19:00:00+02:00_2027-01-26T21:00:00+02:00;2027-02-02T19:00:00+02:00_2027-02-02T21:00:00+02:00;2027-02-09T19:00:00+02:00_2027-02-09T21:00:00+02:00;2027-02-16T19:00:00+02:00_2027-02-16T21:00:00+02:00;2027-02-23T19:00:00+02:00_2027-02-23T21:00:00+02:00;2027-03-02T19:00:00+02:00_2027-03-02T21:00:00+02:00;2027-03-09T19:00:00+02:00_2027-03-09T21:00:00+02:00;2027-03-16T19:00:00+02:00_2027-03-16T21:00:00+02:00;2027-03-23T19:00:00+02:00_2027-03-23T21:00:00+02:00;2027-03-30T19:00:00+02:00_2027-03-30T21:00:00+02:00;2027-04-06T19:00:00+02:00_2027-04-06T21:00:00+02:00;2027-04-13T19:00:00+02:00_2027-04-13T21:00:00+02:00;2027-04-20T19:00:00+02:00_2027-04-20T21:00:00+02:00;2027-04-27T19:00:00+02:00_2027-04-27T21:00:00+02:00;2027-05-04T19:00:00+02:00_2027-05-04T21:00:00+02:00;2027-05-11T19:00:00+02:00_2027-05-11T21:00:00+02:00;2027-05-18T19:00:00+02:00_2027-05-18T21:00:00+02:00;2027-05-25T19:00:00+02:00_2027-05-25T21:00:00+02:00;2027-06-01T19:00:00+02:00_2027-06-01T21:00:00+02:00;2027-06-08T19:00:00+02:00_2027-06-08T21:00:00+02:00;2027-06-15T19:00:00+02:00_2027-06-15T21:00:00+02:00;2027-06-22T19:00:00+02:00_2027-06-22T21:00:00+02:00;2027-06-29T19:00:00+02:00_2027-06-29T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
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