Mardis des rives En plein air Besançon

Besançon

Mardis des rives

En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Cet été, embarquez pour les Mardis des rives !

Du 7 juillet au 25 août, le festival fera escale chaque mardi dans une commune du Grand Besançon située le long du Doubs.

Concerts gratuits, buvette restauration, stands, animations et Bibliobus

Important la réservation est recommandée pour assister aux concerts et pour utiliser la navette gratuite

Retrouvez l’ensemble des infos et la programmation sur https://www.mardisdesrives.fr/ .

En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 51 01 action.culturelle@grandbesancon.fr

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English : Mardis des rives

L’événement Mardis des rives Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON