Mardis des rives En plein air Besançon
Mardis des rives En plein air Besançon mardi 7 juillet 2026.
Besançon
Mardis des rives
En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, embarquez pour les Mardis des rives !
Du 7 juillet au 25 août, le festival fera escale chaque mardi dans une commune du Grand Besançon située le long du Doubs.
Concerts gratuits, buvette restauration, stands, animations et Bibliobus
Important la réservation est recommandée pour assister aux concerts et pour utiliser la navette gratuite
Retrouvez l’ensemble des infos et la programmation sur https://www.mardisdesrives.fr/ .
En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 51 01 action.culturelle@grandbesancon.fr
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English : Mardis des rives
L’événement Mardis des rives Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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