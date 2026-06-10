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Mardis des rives En plein air Besançon

Mardis des rives En plein air Besançon mardi 7 juillet 2026.

Lieu : En plein air

Adresse : Communes de Grand Besançon Métropole

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Besançon

Mardis des rives

En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07

Cet été, embarquez pour les Mardis des rives !
Du 7 juillet au 25 août, le festival fera escale chaque mardi dans une commune du Grand Besançon située le long du Doubs.
Concerts gratuits, buvette restauration, stands, animations et Bibliobus
Important la réservation est recommandée pour assister aux concerts et pour utiliser la navette gratuite
Retrouvez l’ensemble des infos et la programmation sur https://www.mardisdesrives.fr/   .

En plein air Communes de Grand Besançon Métropole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 51 01  action.culturelle@grandbesancon.fr

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English : Mardis des rives

L’événement Mardis des rives Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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