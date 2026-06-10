C’est l’avant-goût parfait de

l’expérience Philharmonie des enfants : un prélude

gratuit, amusant et rythmé avant de partir à l’aventure dans l’espace immersif

(et climatisé). Ici, les enfants explorent librement les mystères du son et les

superpouvoirs de la musique.

Et jusqu’au 30 août 2026, le

rétrogaming se glisse dans l’espace ! En écho à l’exposition Vidéo Games

& Music, le parcours « Le son des pixels » plonge les visiteurs dans

l’univers des premières consoles 8 bits, entre mélodies mythiques de la pop

culture et créations de l’artiste Cartridge 1987.

Un vrai terrain de jeu familial, où

parents et enfants partagent leurs classiques et leurs découvertes !

Retrouvez dès le 4 juillet la marelle musicale « Danse Harmonie ». Cette œuvre interactive conçue par Dominique Dalcan sera en accès libre aux abords de la Philharmonie des enfants pendant tout l’été. Seuls, en famille ou entre copains, les visiteurs pourront sauter, composer et danser pour déclencher des rythmes et jouer avec la musique.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/philharmoniedesenfants



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

