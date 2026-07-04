Marga Alfeirão – LOUNGE Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Sur scène, deux interprètes se soutiennent, se frôlent et se regardent. À partir de gestes simples, érotiques et ralentis, elles construisent un espace où le désir circule sans jamais s’imposer. Le contact, la respiration et le regard deviennent les principaux vecteurs d’une sensualité où les frontières entre celle qui agit et celle qui reçoit se déplacent en permanence. Le titre joue sur deux usages du mot lounge en anglais : un verbe signifiant paresser ; un nom désignant un espace public où se relaxer.

Artiste lisboète imprégnée par les cultures et les sonorités de la diaspora africaine, Marga Alfeirão développe une écriture chorégraphique où le corps devient un espace politique et sensible. Avec LOUNGE, elle déploie une danse du regard, du détail, de la suggestion et du désir. En créant des espaces sécurisés pour explorer l’intimité et la sexualité à travers des perspectives féminines et féminisées, la chorégraphe affirme une esthétique du repos et du plaisir comme gestes de résistance face à des logiques d’exposition et de performance.

Avec le Festival d’Automne. Duo sensuel guidé par des mouvements au ralenti, LOUNGE explore le relâchement des corps et le confort du repos comme un acte d’affirmation des féminités.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 18h00 à 18h50

Le samedi 10 octobre 2026

de 20h39 à 21h20

Le samedi 10 octobre 2026

de 18h00 à 18h50

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h30 à 21h20

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T21:50:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T20:30:00+02:00_2026-10-09T21:20:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T18:50:00+02:00;2026-10-10T20:39:00+02:00_2026-10-10T21:20:00+02:00;2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T18:50:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/danse/marga-alfeirao



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