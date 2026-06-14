Margaux Simone en concert à La Dame de Canton La Dame de Canton Paris

Margaux Simone s’apprête à retrouver le public parisien dans un cadre atypique et inspirant. Le 30 juin à 20h30, l’artiste montera sur la scène de La Dame de Canton pour partager les chansons de son nouvel album Avant que la nuit, récemment disponible chez Jolly Roger. Un rendez-vous qui promet une immersion dans un univers musical délicat, porté par une interprétation authentique et une présence scénique remarquable.

Installée dans le paysage de la chanson contemporaine, Margaux Simone développe un répertoire où les mots occupent une place centrale.

Margaux Simone présentera les titres de son nouvel album « Avant que la nuit » le 30 juin à 20h30 à La Dame de Canton, accompagnée sur scène par The Guardians pour un concert placé sous le signe de l’émotion et de la découverte. Double plateau avec Sophie Oz.

Le mardi 30 juin 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T20:30:00+02:00_2026-06-30T23:30:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/margaux-simone-x-sophie-oz



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

