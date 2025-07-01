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Marguerite La Vapeur Dijon

Marguerite La Vapeur Dijon samedi 30 janvier 2027.

Lieu
La Vapeur
Adresse
42 Avenue de Stalingrad
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Tarif
5.5 5.5 34 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Marguerite

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 20:30:00
fin : 2027-01-30

Date(s) :
2027-01-30

Marguerite / FR
Révélée par la Star Academy, Marguerite s’est imposée avec un premier tube Les filles, les meufs . Textes sensibles et mélodies entêtantes, elle poursuit son ascension avec  La boss  dans une pop libre et incarnée. Marguerite intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marguerite

L’événement Marguerite Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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