Marguerite La Vapeur Dijon
Marguerite La Vapeur Dijon samedi 30 janvier 2027.
Dijon
Marguerite
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 34 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 20:30:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Marguerite / FR
Révélée par la Star Academy, Marguerite s’est imposée avec un premier tube Les filles, les meufs . Textes sensibles et mélodies entêtantes, elle poursuit son ascension avec La boss dans une pop libre et incarnée. Marguerite intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marguerite
L’événement Marguerite Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 1 juillet 2026
- Dijon la nuit Office de tourisme Dijon 3 juillet 2026
- Les Fêtes de la Vigne Dijon 4 juillet 2026
- Visite Dijon, jungle urbaine! Dijon 7 juillet 2026
- Promenade de l’hôpital à la cité Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 12 juillet 2026