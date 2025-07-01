Marguerite La Vapeur Dijon

Dijon

Marguerite

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Marguerite / FR

Révélée par la Star Academy, Marguerite s’est imposée avec un premier tube Les filles, les meufs . Textes sensibles et mélodies entêtantes, elle poursuit son ascension avec La boss dans une pop libre et incarnée. Marguerite intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marguerite

L’événement Marguerite Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)