UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dijon

Marguerite, La Vapeur, Dijon

samedi 30 janvier 2027 · La Vapeur · Dijon

Marguerite, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
De 5.50 à 34€

Marguerite Samedi 30 janvier 2027, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:59:00+01:00
Fin : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:59:00+01:00

Marguerite /FR
Révélée par la Star Academy, Marguerite s’est imposée avec un premier tube « Les filles, les meufs ». Textes sensibles et mélodies entêtantes, elle poursuit son ascension avec « La boss » dans une pop libre et incarnée. Marguerite intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/marguerite »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, Pop Dijon La Vapeur

DR

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)