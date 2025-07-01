Marguerite, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Marguerite Samedi 30 janvier 2027, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:59:00+01:00

Fin : 2027-01-30T20:30:00+01:00 – 2027-01-30T23:59:00+01:00

Marguerite /FR

Révélée par la Star Academy, Marguerite s’est imposée avec un premier tube « Les filles, les meufs ». Textes sensibles et mélodies entêtantes, elle poursuit son ascension avec « La boss » dans une pop libre et incarnée. Marguerite intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/marguerite »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Pop Dijon La Vapeur

DR