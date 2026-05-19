MARÍA MORENO Passage des Arts Besançon

Besançon

MARÍA MORENO

Passage des Arts Auditorium du Conservatoire Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

María Moreno en spectacle vendredi 22 janvier 2027 au Conservatoire (auditorium) à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Salut, moi c’est María. Accrochez-vous, la rencontre risque d’être mouvementée. Entre mes galères à la fac, l’absurdité du monde du travail et le fait qu’on pense que j’ai toujours 12 ans, ma tête est un joyeux bordel dans lequel je veux vous inviter. Je vous promets une soirée pour rire, vous évader et plonger dans mon quotidien chaotiquement drôle.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Passage des Arts Auditorium du Conservatoire Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARÍA MORENO

L’événement MARÍA MORENO Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)