Marie Carrié Brazilian Jazz – Le Camembert Jazz Festival Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Marie Carrié Brazilian Jazz – Le Camembert Jazz Festival

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 21:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Concert organisé par l’association Le Camembert

Les amateurs de jazz auront sûrement déjà croisé la chanteuse, Marie Carrié sur les scènes hexagonales. Entre swing et musique brésilienne, sont cœur balance, elle nous a donc habitués à mixer les styles avec aisance et naturel. Mais avec ce quartet, elle consacrera son répertoire exclusivement la musique brésilienne et rendra hommage à ses grands compositeurs.

De la bossa nova d’Antonio Carlos Jobim, jusqu’à la musique populaire de Djavan en passant par la samba le Quartet de Marie Carrié vous propose un voyage en terre de Brésil, dans l’espace et dans le temps.

Elle sera entourée pour cette aventure d’un musicien possédant aussi la double culture Yann Penichou et d’une rythmique de référence en terme de musique brésilienne.

Marie Carrié Chant

Yann Penichou Guitare

Gerson Saeki contrebasse, basse

Miguel Couto Batterie

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– Durée 1h20

– Tout public

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite

– Tarif adhérent un justificatif vous sera demandé sur place

– Ouverture des portes à 20h15.

– Arrêt de la billetterie en ligne le jour même à 19h .

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Concert organized by the Le Camembert association

L’événement Marie Carrié Brazilian Jazz – Le Camembert Jazz Festival Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin