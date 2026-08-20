Marie Madeleine, L’Ecran, Saint-Denis
mardi 29 septembre 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
Marie Madeleine Mardi 29 septembre, 20h10 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:10:00+02:00 – 2026-09-29T21:54:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:10:00+02:00 – 2026-09-29T21:54:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=2GKAJ »}]
Rencontre – À Jacmel, en Haïti, la mer, les églises et les esprits façonnent la vie. Marie Madeleine est une femme libre. Elle vit de la prostitution et traverse les nuits sans se soumettre aux règ…
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