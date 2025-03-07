MARINE LEONARDI REIMS ARENA Reims

MARINE LEONARDI

Tout public

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité.

Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire ». .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

