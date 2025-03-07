MARINE LEONARDI REIMS ARENA Reims
MARINE LEONARDI REIMS ARENA Reims dimanche 7 février 2027.
MARINE LEONARDI
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 18:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Tout public
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.
Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité.
Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire ». .
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
