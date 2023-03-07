Marine Nouvel, la pudeur des mycètes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Marine Nouvel, la pudeur des mycètes 7 mars – 15 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-03-07T10:00:00+01:00 – 2023-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Elle investit la Galerie de la Cité pour y présenter une installation inédite, La Pudeur des Mycètes, en deux temps : une première séquence du 7 mars au 15 juin puis une seconde du 27 juin au 15 octobre 2023.

La Pudeur des Mycètes est une installation de huit mètres de long sur laquelle des morceaux de corps en cire côtoient des champignons colorés sur un sol terreux. Marine Nouvel fait ici cohabiter des éléments habituellement étrangers les uns aux autres : la chair et les « mycètes », qu’elle a créés tantôt en céramique, tantôt en résine. Jambe, bras, pied se mêlent aux champignons, qui ne sont ni des plantes, ni des animaux. Ce faisant, l’artiste crée un monde imaginaire, dont les dimensions poétiques et sensorielles prédominent.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La résidence art et sciences de la Cité des sciences et de l’industrie a été attribuée pour la saison 2022-2023 à Marine Nouvel. art et sciences marine nouvel