Marionettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges
Marionettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Hilaire-des-Loges
Marionettes en poésies
1, les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 21:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Marionettes en poésies
Marionnettes et Poésies
Une célébration vivante de la parole poétique pour petits et grands.
Les Acteurs d’Avalon -Studio Théâtre invite dans une atmosphère familiale à participer d’un moment suspendu, où la poésie se dit, se lit, se joue — en paroles, en images, en gestes. Cette première édition se déroulera Le 5 juillet 2026 à partir de 15 h au lieu dit les Cognières commune de Saint Hilaire des Loges .
Contenu de la première édition
15H-Galantes et Gentleman
Lectures extraits d’auteurs de Jean Yole à Henri Cueco. Dire et lire la
poésie, accompagnés au violoncelle. Un voyage de mots, en jardin et en terre
de pays.
16H-La Septième chèvre de monsieur Seguin
Spectacle de Marionnettes de plein air-Cie Pêcheurs de Rêves
Cette adaptation tendre d’Alphonse Daudet réinvente le destin du jeune cabri de
La Chèvre de Monsieur Seguin. De conte en conte, il croisera la route du Petit
Pierre… Le loup, la corde, cela vous rappelle quelque chose ?
Dans un spectacle de plein air rythmé et poétique, marionnettes et masques
dansent au son des rimes provençales.
17H-Miette la petite bébête
Spectacle de marionnettes-Cie Galak’Anime
À l’Académie des méchants microbes, Miette, une petite bactérie pleine de
questions, embarque malgré elle pour un incroyable voyage dans le corps
humain. Entre humour, aventures microscopiques et personnages étonnants, ce
spectacle inspiré de Il était une fois la vie entraîne petits et grands dans un
univers aussi drôle que fascinant.
18H30-19H30 BUFFET ASSOCIATIF avec un théâtre de guignol
GUIGNOL s’invite à l’Apéro!
Soirée musique autour du feu
Entrée libre sous réserve des
Places limitées Réservation conseillée 06 80 27 00 33 06 07 83 28 76
Lieu Les Cognières 85240 Saint Hilaire des Loges .
1, les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 83 28 76
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English :
Poetry puppets
L’événement Marionettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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