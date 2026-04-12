Marionettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Hilaire-des-Loges

Marionettes en poésies

1, les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marionettes en poésies

Marionnettes et Poésies

Une célébration vivante de la parole poétique pour petits et grands.

Les Acteurs d’Avalon -Studio Théâtre invite dans une atmosphère familiale à participer d’un moment suspendu, où la poésie se dit, se lit, se joue — en paroles, en images, en gestes. Cette première édition se déroulera Le 5 juillet 2026 à partir de 15 h au lieu dit les Cognières commune de Saint Hilaire des Loges .

Contenu de la première édition

15H-Galantes et Gentleman

Lectures extraits d’auteurs de Jean Yole à Henri Cueco. Dire et lire la

poésie, accompagnés au violoncelle. Un voyage de mots, en jardin et en terre

de pays.

16H-La Septième chèvre de monsieur Seguin

Spectacle de Marionnettes de plein air-Cie Pêcheurs de Rêves

Cette adaptation tendre d’Alphonse Daudet réinvente le destin du jeune cabri de

La Chèvre de Monsieur Seguin. De conte en conte, il croisera la route du Petit

Pierre… Le loup, la corde, cela vous rappelle quelque chose ?

Dans un spectacle de plein air rythmé et poétique, marionnettes et masques

dansent au son des rimes provençales.

17H-Miette la petite bébête

Spectacle de marionnettes-Cie Galak’Anime

À l’Académie des méchants microbes, Miette, une petite bactérie pleine de

questions, embarque malgré elle pour un incroyable voyage dans le corps

humain. Entre humour, aventures microscopiques et personnages étonnants, ce

spectacle inspiré de Il était une fois la vie entraîne petits et grands dans un

univers aussi drôle que fascinant.

18H30-19H30 BUFFET ASSOCIATIF avec un théâtre de guignol

GUIGNOL s’invite à l’Apéro!

Soirée musique autour du feu

Entrée libre sous réserve des

Places limitées Réservation conseillée 06 80 27 00 33 06 07 83 28 76

Lieu Les Cognières 85240 Saint Hilaire des Loges .

1, les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 83 28 76

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English :

Poetry puppets

L’événement Marionettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin