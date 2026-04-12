Saint-Hilaire-des-Loges

Marionnettes en poésies

1 Les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Acteurs d’Avalon vous invite à un après-midi et une soirée autour de la poésie et de la marionnette à la propriété des Cognières, à Saint-Hilaire-des-Loges.Au programme spectacles de marionnettes et lectures de poèmes pour petits et grands.Entrée libre et gratuite.

Dans la volonté de faire découvrir la marionnette et la poésie à nos chères petites têtes blondes, mais aussi à leurs parents et à leurs aînés, l’association Les Acteurs d’Avalon, composée de passionnés des arts du spectacle, ouvre exceptionnellement et sans prétention, le temps d’un après-midi et d’une soirée, les portes de la propriété des Cognières, située sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges.

Au programme des spectacles de marionnettes, des poèmes à écouter et une ambiance conviviale.

Un moment d’évasion au cœur de notre campagne vendéenne pour rêver, partager et laisser libre cours à son imagination.

L’entrée est libre et gratuite.

Une petite restauration sera proposée sur place.

Les places étant limitées, pensez à réserver. .

1 Les Cognières Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 27 00 33 ancestral03@orange.fr

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English :

The Les Acteurs d?Avalon association invites you to an afternoon and evening of poetry and puppetry at the Cognières estate in Saint-Hilaire-des-Loges, featuring puppet shows and poetry readings for young and old alike.

L’événement Marionnettes en poésies Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin