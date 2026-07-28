Marius Espace André Lejeune Guéret
mardi 11 mai 2027 · Espace André Lejeune · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Marius
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:30:00
fin : 2027-05-11 22:15:00
Date(s) :
2027-05-11
Tu me fends le coeur ! Jean-Philippe Daguerre (Du
charbon dans les veines) et sept comédiens de la branche méridionale du Grenier de Babouchka font résonner la merveilleuse langue du grand Marcel Pagnol !
Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui.
Et pourtant la mer est là… .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Marius
L’événement Marius Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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