Marjan le dernier lion d’afghanistan Théâtre Louis Jouvet Belfort
mercredi 17 février 2027 · Théâtre Louis Jouvet · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Marjan le dernier lion d’afghanistan
Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 17:00:00
fin : 2027-02-17
Date(s) :
2027-02-17
En 2021, évacués avec d’autres afghans, Abdul Haq et Farhad se retrouvent à l’aéroport de Roissy. Ils rencontrent le vieux gardien du zoo de Kaboul qui se confie à eux et déplore le retour des talibans. Il raconte l’histoire de Marjan, le dernier lion d’Afghanistan. L’aéroport fait alors place au zoo, et les animaux prennent la parole…
Des thèmes graves, comme la guerre, la famine, la justice et la liberté, présentés aux enfants avec amour, douceur et la distance apaisante des marionnettes.
Une histoire vraie, transposée à la scène pour la première fois et interprétée en français par deux comédiens-marionnettistes afghans. .
Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Marjan le dernier lion d’afghanistan
L’événement Marjan le dernier lion d’afghanistan Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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