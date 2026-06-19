Marjan le dernier lion d’afghanistan Théâtre Louis Jouvet Belfort

Informations pratiques

Belfort

Marjan le dernier lion d’afghanistan

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 17:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

En 2021, évacués avec d’autres afghans, Abdul Haq et Farhad se retrouvent à l’aéroport de Roissy. Ils rencontrent le vieux gardien du zoo de Kaboul qui se confie à eux et déplore le retour des talibans. Il raconte l’histoire de Marjan, le dernier lion d’Afghanistan. L’aéroport fait alors place au zoo, et les animaux prennent la parole…

Des thèmes graves, comme la guerre, la famine, la justice et la liberté, présentés aux enfants avec amour, douceur et la distance apaisante des marionnettes.

Une histoire vraie, transposée à la scène pour la première fois et interprétée en français par deux comédiens-marionnettistes afghans. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marjan le dernier lion d’afghanistan

L’événement Marjan le dernier lion d’afghanistan Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)