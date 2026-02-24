Marmottes et oiseaux Le Chambon-sur-Lignon

Marmottes et oiseaux

Rdv Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1 adulte payant, 1 enfant gratuit.

Début : 2026-07-29 09:15:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

2026-07-29

Balade-découverte accompagnée par un animateur de Guide Nature Randonnée. 6 km à pied vers Vilelonge. Dès 6 ans. Prévoir voiture particulière, bonnes chaussures.

Rdv Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Discovery walk accompanied by a Guide Nature Randonnée guide. 6 km walk to Vilelonge. Ages 6 and up. Bring your own car and good shoes.

