Marmottes et oiseaux Le Chambon-sur-Lignon
Marmottes et oiseaux Le Chambon-sur-Lignon mercredi 29 juillet 2026.
Marmottes et oiseaux
Rdv Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
1 adulte payant, 1 enfant gratuit.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:15:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Balade-découverte accompagnée par un animateur de Guide Nature Randonnée. 6 km à pied vers Vilelonge. Dès 6 ans. Prévoir voiture particulière, bonnes chaussures.
.
Rdv Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery walk accompanied by a Guide Nature Randonnée guide. 6 km walk to Vilelonge. Ages 6 and up. Bring your own car and good shoes.
L’événement Marmottes et oiseaux Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon