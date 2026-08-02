Maroc multiculturel Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

UN FESTIVAL AUX COULEURS DU MAROC ET DE LA MÉDITERRANÉE

Du 16 au 18 octobre 2026, le Festival Maroc Multiculturel s’installe en grand à Communale pour sa 6e édition, dans le cadre de la Saison Méditerranée.

Trois jours pour flâner, écouter, goûter, apprendre et célébrer toute la richesse d’un Maroc vivant, élégant, populaire et contemporain où traditions et modernité se croisent. Une invitation à voyager sans quitter Saint-Ouen à travers le textile, les caftans, la beauté, les arts de la couleur, les saveurs du terroir et les musiques qui relient les rives.

LE PROGRAMME COMPLET

Marché artisanal (Grand’Place) : Vendredi : 11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs) Samedi : 11h00 – 19h00 Dimanche : 11h00 – 17h30

11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs) 11h00 – 19h00 11h00 – 17h30 Vendredi : 11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs)

11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs) Samedi : 11h00 – 19h00

11h00 – 19h00 Dimanche : 11h00 – 17h30

11h00 – 17h30 Vendredi : 11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs)

11h00 – 21h00 (12 stands d’artisans, stylistes, artistes et créateurs) Samedi : 11h00 – 19h00

11h00 – 19h00 Dimanche : 11h00 – 17h30

VENDREDI 16 OCTOBRE : SOIRÉE INAUGURALE

11h00 : Ouverture du marché des artisans.

Ouverture du marché des artisans. 18h00 : Fanfare brésilienne la Batucada devant Communale et cours de Lavandières pour accueillir les délégations.

Fanfare brésilienne la Batucada devant Communale et cours de Lavandières pour accueillir les délégations. 18h30 : Accueil officiel de Mme Samira Sitail (ambassadrice du Maroc), de Mr Karim Bouamrane (maire de Saint-Ouen-sur-Seine), des élus, des commissions UNESCO, de l’adjoint à la Culture et des associations (ONG Greenside et Confiance).

Accueil officiel de Mme Samira Sitail (ambassadrice du Maroc), de Mr Karim Bouamrane (maire de Saint-Ouen-sur-Seine), des élus, des commissions UNESCO, de l’adjoint à la Culture et des associations (ONG Greenside et Confiance). 18h45 : Présentation du marché des artisans en présence des officiels.

Présentation du marché des artisans en présence des officiels. 19h00 : Défilé de mode haute couture par les stylistes de Fès et jeunes créateurs du Maroc.

Défilé de mode haute couture par les stylistes de Fès et jeunes créateurs du Maroc. 19h30 : Prises de parole et remerciements avec nos partenaires associatifs de la région de Fès (Imouzzer Kandar et Azrou).

Prises de parole et remerciements avec nos partenaires associatifs de la région de Fès (Imouzzer Kandar et Azrou). 20h00 : Bouquet final en musique avec la Batucada (rythmes brésiliens et marocains).

SAMEDI 17 OCTOBRE : ARTISANAT, BEAUTÉ ET TRADITIONS

11h00 : Ouverture du marché.

Ouverture du marché. 15h00 : Animation photo, shooting et ambiance chaabi avec les collections des stylistes, stand beauté et henné.

Animation photo, shooting et ambiance chaabi avec les collections des stylistes, stand beauté et henné. 16h30 : Dégustation d’huile d’olive bio (récolte familiale 2026 Maroc / Italie).

Dégustation d’huile d’olive bio (récolte familiale 2026 Maroc / Italie). 17h00 : Atelier autour de la science des couleurs et des pigments du Maroc, présenté par l’artiste peintre Haiteim Bouiahyoui.

Atelier autour de la science des couleurs et des pigments du Maroc, présenté par l’artiste peintre Haiteim Bouiahyoui. 17h30 : Espace beauté, tatouages au henné et cérémonie du thé.

Espace beauté, tatouages au henné et cérémonie du thé. 18h00 : Musique et culture populaire, expressions Amazigh pour célébrer les matières, les femmes, les patrimoines et les liens vivants entre le Maroc, la Méditerranée et les cultures du monde.

DIMANCHE 18 OCTOBRE : CHINAGE ET DOUCEURS

11h00 : Ouverture du marché.

Ouverture du marché. 14h00 : Animation et braderie des objets chinés dans les médinas de Fès et d’Azrou au stand d’Atome & Carbone « Souk et Chic ».

Un week-end aux couleurs du Maroc et de la Méditerranée, entre artisanat d’exception, musique, mode et traditions : de Fès à Saint-Ouen, on voyage sans bouger de Communale Saint-Ouen.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 11h00 à 17h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h00 à 19h00

Le vendredi 16 octobre 2026

de 11h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T11:00:00+02:00_2026-10-16T21:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-18T11:00:00+02:00_2026-10-18T17:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/maroc-multiculturel-2/



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