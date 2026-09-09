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Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès

samedi 26 septembre 2026 · Office municipal des Sports d'Alès · Alès

Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Office municipal des Sports d'Alès
Adresse
Rue Charles Guizot, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
15 € (10 € pour les adhérents)

Marquage vélos et trottinettes Samedi 26 septembre, 09h00 Office municipal des Sports d’Alès Gard

15 € (10 € pour les adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

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Opération pour lutter contre le vol des vélos et des trottinettes. Proposé par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, sur rendez-vous.

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