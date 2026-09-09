Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès
samedi 26 septembre 2026 · Office municipal des Sports d'Alès · Alès
Informations pratiques
Marquage vélos et trottinettes Samedi 26 septembre, 09h00 Office municipal des Sports d’Alès Gard
15 € (10 € pour les adhérents)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Office municipal des Sports d’Alès Rue Charles Guizot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.oms-ales.com »}, {« type »: « email », « value »: « prc2@gmx.fr »}]
Opération pour lutter contre le vol des vélos et des trottinettes. Proposé par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, sur rendez-vous.
À voir aussi à Alès (Gard)
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