Mars prend ses quartiers balade urbaine à la découverte du quartier du Reclus Cimetière Brioude

Mars prend ses quartiers balade urbaine à la découverte du quartier du Reclus

Cimetière Avenue Pierre Mendès France Brioude Haute-Loire

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… Et une balade commentée pour découvrir le quartier du Reclus.

Cimetière Avenue Pierre Mendès France Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

English :

Mars prend ses quartiers returns for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… And a guided tour of the Reclus district.

L'événement Mars prend ses quartiers balade urbaine à la découverte du quartier du Reclus Brioude a été mis à jour le 2026-02-04