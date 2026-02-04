Mars prend ses quartiers visite commentée du centre médico-psychologique Sainte Marie

rue Veysseyre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… RDV avec le Pays d’Art et d’Histoire pour une visite commentée historique et architecturale du château Chambriard .

.

rue Veysseyre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mars prend ses quartiers returns for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… Join the Pays d’Art et d’Histoire for a guided tour of the history and architecture of Château Chambriard .

L’événement Mars prend ses quartiers visite commentée du centre médico-psychologique Sainte Marie Brioude a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne