Mars prend ses quartiers visite commentée du centre médico-psychologique Sainte Marie Brioude

Mars prend ses quartiers visite commentée du centre médico-psychologique Sainte Marie

rue Veysseyre Brioude Haute-Loire

Début : 2026-03-24 16:00:00

fin : 2026-03-24 18:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… En compagnie des professionnels de santé, venez découvrir et comprendre le fonctionnement du centre médico-psychologique Sainte Marie.

rue Veysseyre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

English :

Mars prend ses quartiers is back for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… In the company of healthcare professionals, come and discover and understand how the Sainte Marie medical-psychological center works.

