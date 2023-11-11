Mars : retours de missions, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Mars : retours de missions Samedi 11 novembre 2023, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

Fin : 2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

Table ronde suivie d’un concert du Kepler Music Project

Invité d’honneur : Francis Rocard, astrophysicien français, responsable depuis 1989 du programme d’exploration du système solaire au CNES.

Les premières analyses du sol et de l’atmosphère de Mars datent du programme américain Viking en 1976. Depuis, des dizaines de sondes, orbiteurs, atterrisseurs sont envoyés vers la planète rouge. Malgré la récession économique qui limite les budgets de l’exploration spatiale à partir de 2011, Mars reste une destination très prisée.

L’exploration spatiale de Mars devrait, parmi d’autres objectifs scientifiques, permettre d’obtenir suffisamment d’informations sur les conditions régnant sur la planète pour mener une mission avec un équipage humain dans des conditions de coût, risques et performance acceptables.

Que nous ont appris ces missions ? Quels sont les futurs objectifs ? L’occasion d’un retour sur Mars !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/#activities-26 »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/humains-dans-lespace La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Son exploration et la préparation d’une mission habitée font de Mars le prochain horizon de la conquête spatiale. Qu’avons-nous appris des nombreuses missions sur ce corps céleste tant convoité ? conférence sciences

NASA/JPL-Caltech/MSSS