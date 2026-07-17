Martin Luther King • Droit à la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Martin Luther King • Droit à la liberté 19 et 20 septembre Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Martin Luther King – Droit à la liberté » s’installe à la Bnu de Strasbourg.

La Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu) et la Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’Homme en partenariat avec The King Center (Atlanta) et REAL EXPO (France), présentent l’exposition «Martin Luther King – Droit à la liberté», du 18 septembre 2026 au 17 janvier 2027.

Une exposition exceptionnelle présentée pour la première fois en France.

Initiée par le Musée du Prix Nobel de Stockholm, le commissariat de l’exposition est assuré par Ashley Woods en étroite collaboration avec Bernice A. King, fille de Martin Luther King et CEO du King Center, qui décrit l’exposition comme «la plus complète jamais réalisée sur mon père».

Selon le commissaire de l’exposition, Ashley Woods : « Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière le combat et les réussites de Martin Luther King. Elle soulève aussi des questions sur nos droits fondamentaux. Elle souhaite encourager la pensée, la discussion et l’action ».

Un voyage immersif dans l’histoire et l’actualité des droits humains.

L’exposition plonge le visiteur au cœur du mouvement des droits civiques des Afro-Américains des années 1950-60 et dans la vision non-violente et l’engagement de Martin Luther King pour l’égalité et la justice sociale à l’aide de nombreux documents historiques, photographies, objets, musiques, archives télévisées et interviews exclusives. Un dispositif interactif, « Dream Builder – le Constructeur de rêves », invite le public à s’interroger sur les droits fondamentaux et à s’engager dans la réflexion et l’action.

Les enjeux portés par Martin Luther King, et en particulier son idéal de droits humains et de justice sociale pour tous, étant aujourd’hui plus que jamais d’actualité, rendez-vous le 18 septembre à la Bnu pour découvrir l’exposition.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

L’exposition « Martin Luther King – Droit à la liberté » s’installe à la Bnu de Strasbourg.

©BNU