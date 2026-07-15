Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Martine patine II

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Roller disco Party

Martine Patine est de retour à Fontenay-le-Comte !

Après une première édition survoltée en octobre 2025, le collectif revient investir l’Espace culturel René Cassin–La Gare pour un événement festif mêlant roller dance, musique et esprit clubbing.

Au programme initiations au roller dance, performances chorégraphiques, DJ sets et ambiance résolument groovy. Porté par une équipe de passionnés, Martine Patine remet le roller au cœur de la fête avec une seule envie faire danser petits et grands… à roulettes !

Enfilez vos patins, la piste vous attend ! De jour comme de nuit, la piste s’anime au rythme des sons disco, house et funk. Débutants curieux, patineurs aguerris ou simples amateurs de fête, rejoignez nous dans cette expérience collective, inclusive et résolument festive !

Un rendez-vous incontournable pour glisser, danser et célébrer ensemble le roller sous toutes ses formes.

Durée 4h I Conseillé à partir de 10 ans

Idéal pour une sortie en famille

Tarif D

Plein tarif (hors abonnement) 18€

Tarif partenaire (hors abonnement) 22€

Tarif réduit (hors abonnement 10€

Abonnés tout public 14€

Abonnés tarif réduit 8€

Location de patins incluse dans la limite

des stocks disponibles.

Les pointures de rollers mis à disposition

du public vont du 30 au 47.

Bar et restauration sur place .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

Roller Disco Party

L’événement Martine patine II Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin