Martine Reid présente « « Le Sexe de la littérature », Librairie Gallimard, Paris

Martine Reid présente « « Le Sexe de la littérature » Mercredi 18 mars, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:59:00+01:00

Une histoire sexuée de la littérature française.

Quelle place a été accordée aux femmes au fil des siècles ? Quels obstacles particuliers les écrivaines ont-elles dû affronter pour exister sur la scène littéraire ? Quelles sont, aujourd’hui encore, les traces de cette histoire ? Cet essai est une redécouverte de l’histoire féminine de la littérature, et un texte appelé à faire référence sur ce thème aujourd’hui très débattu.

Professeure émérite de langue et de littérature française à l’université de Lille, Martine Reid est notamment l’autrice de « Colette avant Colette – Trouver sa place, se faire un nom » et « Être Cary Grant ».

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d'Aquin Paris Île-de-France

