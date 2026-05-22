Mary Cassatt. Le Choix de l’Indépendance Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Mary Cassatt. Le Choix de l’Indépendance

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Pour marquer le centième anniversaire de la mort de l’artiste, le musée d’Orsay organise une grande exposition consacrée à Mary Cassatt (1844-1926.) Il s’agit, en France, d’un événement attendu les musées nationaux n’ont encore jamais dédié d’exposition majeure à Mary Cassatt, membre actif du groupe impressionniste et grande amie de Edgar Degas et l’un de ses piliers. Son centenaire invite à examiner la place centrale de cette artiste de tout premier plan, parvenue par son talent et sa détermination à se forger une identité unique dans l’histoire de l’art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, de part et d’autre de l’Atlantique. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Mary Cassatt. Le Choix de l’Indépendance

L’événement Mary Cassatt. Le Choix de l’Indépendance Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne