M’as-tu bien regardé ? Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

M’as-tu bien regardé ?

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le temps d’une journée, le château se livre à travers le regard de l’archéologue, du photographe et du dessinateur.

Gratuit. Inscription en ligne pour la master class et l’atelier photo

Quatre rendez-vous pour voir le château autrement

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Château de Pontivy ouvre grand ses portes pour une journée placée sous le signe du regard. Archéologie, photographie, dessin, observation des pierres autant de manières de redécouvrir le monument et son site. Que vous soyez curieux d’histoire, amateur d’images ou simple promeneur, vous trouverez un rendez-vous à votre mesure.

Master class Illustration du patrimoine

10h à 13h Venez croquer le château ! Nolwenn vous guide dans la découverte du dessin architectural au crayon.

Aucun prérequis, matériel fourni.

Sur inscription https://my.weezevent.com/masterclass-illustration-du-patrimoine

Atelier Photographier avec un smartphone

10h30 à 12h En partenariat avec l’association Grains d’Image, un atelier pour apprendre à mieux cadrer, mieux composer et tirer le meilleur de l’appareil que vous avez dans la poche.

Sur inscription https://my.weezevent.com/atelier-photographier-avec-un-smartphone

Rallye photo au château

14h30 à 17h30 Un parcours de visite inédit, en partenariat avec Grains d’Image. Énigmes patrimoniales et défis photo s’enchaînent au fil du château.

Durée 35 minutes, départ toutes les 10 minutes, accès libre.

Découvrez le jardin de pierres du château

14h à 18h 590 blocs récemment étudiés vous racontent l’histoire du monument. Les guides du château sont là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Accès libre. .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

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L’événement M’as-tu bien regardé ? Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté