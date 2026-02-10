Massage Thaï MJC Héritan Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Massage Thaï
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
C’est une combinaison d’acupressions, de mobilisations, de postures de yoga et d’étirements (passifs, donc profonds). On intervient sur les lignes d’énergie que l’on stimule par pression pour libérer les blocages et retrouver l’harmonie en soi.
L’atelier de massage thaï se pratique habillé, dans des vêtements confortables.
Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Massage Thaï
L’événement Massage Thaï Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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