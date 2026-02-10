Massage Thaï MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Massage Thaï

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est une combinaison d’acupressions, de mobilisations, de postures de yoga et d’étirements (passifs, donc profonds). On intervient sur les lignes d’énergie que l’on stimule par pression pour libérer les blocages et retrouver l’harmonie en soi.

L’atelier de massage thaï se pratique habillé, dans des vêtements confortables.

Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Massage Thaï

L’événement Massage Thaï Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès