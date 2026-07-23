Master Blaster / Jazz tribute to Stevie Wonder Le Son de la Terre PARIS 05
jeudi 24 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Master Blaster
Jazz tribute to Stevie Wonder
Stevie Wonder a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, s’imposant comme l’une des figures majeures de l’histoire de la musique. Son originalité, sa créativité unique et la force de son interprétation ont profondément marqué des générations de musiciens, toutes esthétiques confondues.
Notre émerveillement pour la magie de Stevie Wonder remonte à notre adolescence, lorsque nous nous nourrissions de ses compositions, de sa voix, de ses arrangements et de l’énergie des grands musiciens qui jouaient sur ses albums. Son œuvre reste pour nous une inépuisable école, un réservoir d’inspiration où se mêlent exigence musicale et générosité artistique.
Le jazz traverse toute sa musique : parfois teinté de couleurs latines, parfois proche du rock, souvent funky et toujours profondément soul. Avec “Master Blaster – Jazz tribute to Stevie Wonder”, nous revisitons cet univers en y apportant notre son, notre sens de l’improvisation et notre joie de jouer cette musique sur scène.
Maë Defays / chant lead
Dominique Fillon / piano
Sylvain Gontard / trompette
Olivier Defays / saxophone
Sébastien Levanneur / basse
Francis Arnaud / batterie
Dominique Fillon invite Maë Defays, Sylvain Gontard, Olivier Defays, Sébastien Levanneur et Francis Arnaud pour un spécial Stevie Wonder.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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