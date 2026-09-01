mercredi 16 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles · Paris

Informations pratiques

Le mercredi 16 septembre, Rendez Vous Collectif propose d’aller à la rencontre de piaconcept, DJ et productrice, pour découvrir son approche de la création musicale et entrer avec elle dans les différentes étapes de production d’un morceau.

Pour cela, la masterclass se déroulera en deux parties :

– D’abord, un échange avec piaconcept sur la genèse de son projet, ses influences, sa place en tant que femme productrice et DJ, son apprentissage sur les logiciels de production musicale, ainsi que la question de la légitimité à produire de la musique.

– Puis un second temps consacré au décorticage d’un unreleased sur Logic Pro (des parallèles pourront se faire sur Ableton) pour mieux comprendre ses choix artistiques, la dé/construction de sa composition, le travail des différents éléments et arrangements, ainsi que ses décisions de production.

L’objectif de cette masterclass est de rendre visible et accessible le processus de création musicale, en apportant à la fois des clés de compréhension sur la démarche artistique de l’artiste et une immersion concrète dans son travail de compositrice.

__________________

piaconcept

Productrice, DJ et multi-instrumentiste, piaconcept compose sa musique autour du spectre club, post-dubstep, inspirée par les grooves US de la trap ou de la footwork mais également des sonorités plus 2-step ou dub. En DJing, c’est une scène bass et breakée qui l’inspire et autour de laquelle elle gravite en y ajoutant des éléments texturés, souvent technoïdes dans l’énergie, bien que le groove de la jungle, de la dubstep ou de la juke reste une inspiration récurrente. L’idée de cassure et de rupture oriente la plupart de ses projets musicaux, et lui confère une approche parfois expérimentale de la musique électronique, notamment dans ses intentions sur le dancefloor.

Le collectif « Rendez-Vous » revient à La Machine le mercredi 16 septembre prochain pour une masterclass avec piaconcept.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

11€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/masterclass-production-musicale-rencontre-avec-piaconcept/ https://fb.me/e/bVQUIswLF https://fb.me/e/bVQUIswLF



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles et trouvez le meilleur itinéraire

