Masterclass dessinée avec Karim Friha Médiathèque Virginia Woolf Paris

La médiathèque Virginia Woolf vous invite à une rencontre unique avec Karim Friha, illustrateur et auteur de bande dessinée. Face à vous, il dessinera en direct tout en vous partageant son parcours, sa pratique et les coulisses de son œuvre. Une occasion rare d’observer un artiste à l’œuvre, de poser vos questions et de repartir avec des clés pour nourrir votre propre regard sur le dessin.

Ouvert à tous, amateurs comme passionnés.

À l’issue de cette présentation, une vente des ouvrages de Karim Friha sera proposée, suivie d’une séance de dédicaces.

Entrée libre

(Tout public)

Le temps d’une masterclass exceptionnelle, Karim Friha vous dévoile ses techniques, ses secrets de fabrication et sa vision artistique, crayon en main.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



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