Masterclass et concert de violoncelle Loches
mercredi 26 août 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Masterclass et concert de violoncelle
5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:30:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27
Académie d’été Violoncelle et ensemble de violoncelles
Alexandre Lacour au violoncelle et Philippa Neuteboom au piano.
Académie d’été Violoncelle et ensemble de violoncelles
Alexandre Lacour au violoncelle et Philippa Neuteboom au piano. .
5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31
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English :
Académie d’Études Cello and Cello Ensemble:
Alexandre Lacour on cello and Philippa Neuteboom on piano.
L’événement Masterclass et concert de violoncelle Loches a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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