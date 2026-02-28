Masterclass guitare et composition Terrasses du Bel Air Avallon

Masterclass guitare et composition

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon

2026-09-06 10:30:00

Le 6 septembre, Jean Marie ECAY vous ouvre les portes de son univers musical ! Masterclass sur techniques guitare et le secret pour transformer vos improvisations en vraies compositions qui déchirent. Apprenez les astuces d’un maître du rock bebop et repartir avec des idées fraîches pour vos riffs et tes morceaux. Attention entrée libre, places limitées… et inspiration illimitée ! .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 46

