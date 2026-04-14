Masterclass Je Choisis La French Tech x 3P : ’ ’, French Tech Central Lille, Lille
Masterclass Je Choisis La French Tech x 3P : ’ ’, French Tech Central Lille, Lille jeudi 23 avril 2026.
Masterclass Je Choisis La French Tech x 3P : ’ ’ Jeudi 23 avril, 10h00 French Tech Central Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00
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On entend souvent : « Pas d’Appel d’Offres, pas de contrat avec le secteur public. »
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Dans le cadre du programme Je Choisis La French Tech, la French Tech Lille et 3P s’associent pour vous donner les clés pour remporter vos premiers marchés publics.
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Au programme :
: Comment repérer les opportunités avant qu’elles ne vous échappent ?
& : La méthode concrète pour obtenir des rendez et rassurer une administration quand on est une startup ?
’ ́ : 3P partagera sa méthode pour contracter avec le public en direct, hors AO.
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Lieu : French Tech Central Lille
Date : Jeudi 23 avril
Horaire : 10h30 – 11h30 (Ouverture des portes à 10h00)
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French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appY0D6joO7FiJ3JT/shrUO46pbxQIIaIlS »}]
Événement La French Tech
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