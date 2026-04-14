Masterclasse – Violon, Opéra Bastille, Paris

Masterclasse – Violon Samedi 9 mai, 14h30 Opéra Bastille Paris

réservation obligatoire – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Le premier violon de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris Petteri Iivonen fera travailler en public

Simon Grimoin et Meiko Nakahira, violonistes en résidence à l’Académie de l’Opéra.

réservation obligatoire à partir du 5 mai sur le site de l’Opéra de Paris

Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]

Le premier violon de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, Monsieur Petteri IIvonen donnera une masterclasse à l’Amphithéâtre de Bastille violon apprentissage

(c) Christophe Pelé pour OnP