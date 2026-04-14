Masterclasse – Violon, Opéra Bastille, Paris
Masterclasse – Violon, Opéra Bastille, Paris samedi 9 mai 2026.
Masterclasse – Violon Samedi 9 mai, 14h30 Opéra Bastille Paris
réservation obligatoire – gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Le premier violon de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris Petteri Iivonen fera travailler en public
Simon Grimoin et Meiko Nakahira, violonistes en résidence à l’Académie de l’Opéra.
réservation obligatoire à partir du 5 mai sur le site de l’Opéra de Paris
Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]
Le premier violon de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, Monsieur Petteri IIvonen donnera une masterclasse à l’Amphithéâtre de Bastille violon apprentissage
(c) Christophe Pelé pour OnP
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