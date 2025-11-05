Masters de Feu 2026 Compiègne

Masters de Feu 2026

Avenue du Baron Roger De Soultrait Compiègne Oise

Tarif : 198 – 198 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Masters de Feu, un incroyable spectacle !

En route pour le Master d’argent !

n 2026, les Masters de Feu fêtent leurs 10 ans d’existence ! Depuis 2016, les meilleurs artificiers internationaux se donnent rendez-vous à Compiègne pour s’affronter lors d’une soirée unique, qui a déjà émerveillé plus de 120 000 spectateurs.

Pour célébrer cette décennie de passion et de créativité pyrotechnique, les Masters de Feu lancent en 2026 un tout nouveau cycle de trois années de sélection de 2026 à 2028, le public élira à nouveau ses Masters d’Argent, les finalistes qui se retrouveront en 2029 pour la grande Super Finale, en quête du prestigieux Master d’Or !

Après une finale du Master d’Or incroyable en 2025, les meilleurs artificiers du continent sont prêts à enflammer le ciel de Compiègne et à marquer le début d’une nouvelle aventure spectaculaire.

Les Masters de Feu, un incroyable spectacle !

En route pour le Master d’argent !

n 2026, les Masters de Feu fêtent leurs 10 ans d’existence ! Depuis 2016, les meilleurs artificiers internationaux se donnent rendez-vous à Compiègne pour s’affronter lors d’une soirée unique, qui a déjà émerveillé plus de 120 000 spectateurs.

Pour célébrer cette décennie de passion et de créativité pyrotechnique, les Masters de Feu lancent en 2026 un tout nouveau cycle de trois années de sélection de 2026 à 2028, le public élira à nouveau ses Masters d’Argent, les finalistes qui se retrouveront en 2029 pour la grande Super Finale, en quête du prestigieux Master d’Or !

Après une finale du Master d’Or incroyable en 2025, les meilleurs artificiers du continent sont prêts à enflammer le ciel de Compiègne et à marquer le début d’une nouvelle aventure spectaculaire. .

Avenue du Baron Roger De Soultrait Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 67 52 61 96 contact@mastersdefeu.com

English :

Les Masters de Feu, an incredible show!

En route to the Silver Master!

n 2026, the Masters de Feu celebrates its 10th anniversary! Since 2016, the best international pyrotechnicians have been meeting in Compiègne to compete in a unique evening, which has already amazed over 120,000 spectators.

To celebrate this decade of passion and pyrotechnic creativity, in 2026 the Fire Masters will launch a brand-new three-year selection cycle: from 2026 to 2028, the public will once again elect its Silver Masters, the finalists who will meet again in 2029 for the grand Super Finale, in search of the prestigious Gold Master!

After an incredible Master d?Or final in 2025, the continent?s best pyrotechnicians are ready to set the skies of Compiègne ablaze and mark the start of a spectacular new adventure.

German :

Die Masters of Fire, ein unglaubliches Spektakel!

Auf dem Weg zum Silbernen Master!

n 2026 feiern die Masters de Feu ihr 10-jähriges Bestehen! Seit 2016 treffen sich die besten internationalen Feuerwerker in Compiègne, um an einem einzigartigen Abend gegeneinander anzutreten, der bereits mehr als 120.000 Zuschauer in Staunen versetzt hat.

Um dieses Jahrzehnt voller Leidenschaft und pyrotechnischer Kreativität zu feiern, starten die Masters de Feu 2026 einen völlig neuen, dreijährigen Auswahlzyklus: Von 2026 bis 2028 wählt das Publikum erneut seine Masters d’Argent, die Finalisten, die sich 2029 zum großen Superfinale treffen und nach dem prestigeträchtigen Master d’Or streben werden!

Nach einem unglaublichen Finale des Master d’Or im Jahr 2025 sind die besten Feuerwerker des Kontinents bereit, den Himmel über Compiègne zu entzünden und den Beginn eines neuen spektakulären Abenteuers zu markieren.

Italiano :

I Maestri del Fuoco, uno spettacolo incredibile!

In viaggio verso il Silver Master!

el 2026, il Fire Masters festeggia il suo 10° anniversario! Dal 2016, i migliori pirotecnici internazionali si ritrovano a Compiègne per sfidarsi in una serata unica, che ha già stupito più di 120.000 spettatori.

Per celebrare questo decennio di passione e creatività pirotecnica, nel 2026 i Fire Masters lanciano un nuovissimo ciclo di selezione triennale: dal 2026 al 2028, il pubblico eleggerà nuovamente i suoi Silver Masters, i finalisti che si ritroveranno nel 2029 per la grande Super Finale, alla ricerca del prestigioso Gold Master!

Dopo un’incredibile finale Golden Master nel 2025, i migliori esperti di fuochi d’artificio del continente sono pronti a infiammare i cieli di Compiègne e a segnare l’inizio di una nuova spettacolare avventura.

Espanol :

Los Maestros del Fuego, ¡un espectáculo increíble!

¡De camino al Maestro de Plata!

n 2026, ¡los Maestros del Fuego celebran su 10º aniversario! Desde 2016, los mejores pirotécnicos internacionales se dan cita en Compiègne para competir en una velada única, que ya ha maravillado a más de 120.000 espectadores.

Para celebrar esta década de pasión y creatividad pirotécnica, los Maestros del Fuego lanzan en 2026 un nuevo ciclo de selección de tres años: de 2026 a 2028, el público elegirá de nuevo a sus Maestros de Plata, los finalistas que volverán a reunirse en 2029 para la gran Super Final, ¡en busca del prestigioso Maestro de Oro!

Tras una increíble final de Maestros de Oro en 2025, los mejores expertos en fuegos artificiales del continente están listos para incendiar los cielos de Compiègne y marcar el comienzo de una nueva y espectacular aventura.

L’événement Masters de Feu 2026 Compiègne a été mis à jour le 2025-11-05 par Compiègne Pierrefonds Tourisme