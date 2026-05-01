Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13 Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Championnat pré-national: les Séniors filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Phoenix 13.

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Pre-national championship: the senior girls of Handball Club Valréas (HBCV) host Phoenix 13.

L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13 Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes