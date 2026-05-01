Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13 Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13 Complèxe Sportif du Vignarès Valréas dimanche 24 mai 2026.
Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Championnat pré-national: les Séniors filles du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Phoenix 13.
.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pre-national championship: the senior girls of Handball Club Valréas (HBCV) host Phoenix 13.
L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/Phoenix 13 Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- RENAISSANCE ET PATRIMOINE Place Pie Valréas 17 mai 2026
- #1 Festival Hors Cadre Place à la diversité Valréas Château de Simiane Valréas 19 mai 2026
- Ouverure Festival Hors Cadre Vernissage, expositions, musique Château de Simiane Valréas 19 mai 2026
- Festival Hors Cadre Courts métrages et rencontre Oedipe Oracles Sphinx Château de Simiane Valréas 20 mai 2026
- Festival Hors Cadre Film documentaire Ma soeur forever Cinéma Rex et Lux Valréas 20 mai 2026