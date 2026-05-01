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Match de handball séniors garçons: Valréas/Bollène Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Match de handball séniors garçons: Valréas/Bollène Complèxe Sportif du Vignarès Valréas dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Complèxe Sportif du Vignarès

Adresse : Chemin du moulin neuf

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valréas

Match de handball séniors garçons: Valréas/Bollène

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Championnat de Vaucluse (1ère division): les Séniors garçons du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Bollène.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48  6384013@ffhandball.net

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English :

Vaucluse Championship (1st division): the senior boys of Handball Club Valréas (HBCV) host Bollène.

L’événement Match de handball séniors garçons: Valréas/Bollène Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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