Match d’impro Théâtre Millandy Luçon

Théâtre Millandy 9, rue de l'Hôtel de Ville Luçon Vendée

2026-03-20 20:30:00

Théâtre d’improvisation

Plébiscité par les spectateurs venus la saison dernière pour le premier match d’improvisation au Théâtre Millandy, nous sommes heureux de vous proposer de nouveau cette discipline interactive entre théâtre et sport.

Une confrontation amicale entre deux équipes qui improvisent sur des thèmes tirés au sort et proposés par un arbitre. Les joueurs ont quelques secondes de réflexion puis l’improvisation commence dans une patinoire sans glace !

Le public vote à la fin de chaque improvisation pour attribuer les points du match. Pour se mettre dans l’ambiance. Le spectateur est rythmé par un maître de cérémonie et un musicien.

Une soirée unique à partager en famille ou entre amis.

N’hésitez plus… Venez vivre cette rencontre qui, à coup sûr, titillera vos zygomatiques !

Tout public, à partir de 10 ans

Placement libre

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

