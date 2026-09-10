Informations pratiques

Limoges

Match Limoges Handball / Chartre

Palais des Sports de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Venez assister au match de handball de la compétition sportive Daikin Starligue (Journée 18) entre le LH (Limoges) et le Chartre Handball .

ATTENTION Planning provisoire, susceptible de changer. .

Palais des Sports de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Match Limoges Handball / Chartre

L’événement Match Limoges Handball / Chartre Limoges a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Limoges Métropole