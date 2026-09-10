Match Limoges Handball / Montpellier Limoges
vendredi 23 avril 2027 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Match Limoges Handball / Montpellier
Palais des Sports de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Venez assister au match de handball de la compétition sportive Daikin Starligue (Journée 27) entre le LH (Limoges) et le MHB (Montpellier) .
ATTENTION Planning provisoire, susceptible de changer. .
Palais des Sports de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Match Limoges Handball / Montpellier
L’événement Match Limoges Handball / Montpellier Limoges a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Limoges Métropole
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