Match PAUC Toulouse Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Match PAUC Toulouse

Vendredi 29 mai 2026 de 20h à 22h30. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

28e journée de championnat de France de Handball.Enfants

28e journée de Liqui Moly StarLigue, première division du championnat de France de handball ! L’équipe d’Aix, le PAUC Handball, reçoit Toulouse. Et en après match assistez à un show exceptionnel de l’humoriste Mathieu Nina sur le parvis de l’Aréna. .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com

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English :

day 28 of the French Handball Championship.

L’événement Match PAUC Toulouse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence