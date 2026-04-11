Match PAUC Toulouse Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Match PAUC Toulouse Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence vendredi 29 mai 2026.
Aix-en-Provence
Match PAUC Toulouse
Vendredi 29 mai 2026 de 20h à 22h30. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
28e journée de championnat de France de Handball.Enfants
28e journée de Liqui Moly StarLigue, première division du championnat de France de handball ! L’équipe d’Aix, le PAUC Handball, reçoit Toulouse. Et en après match assistez à un show exceptionnel de l’humoriste Mathieu Nina sur le parvis de l’Aréna. .
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com
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English :
day 28 of the French Handball Championship.
L’événement Match PAUC Toulouse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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