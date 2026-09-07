MATER – LECTURE PUBLIQUE, Le Sel, Sèvres

Informations pratiques

MATER – LECTURE PUBLIQUE Jeudi 24 septembre, 15h00 Le Sel Hauts-de-Seine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

MATER

Partition mélodramatique pour actrices et fantômes, avec philosophie, poésie et humour.

texte et mise en scène Anne Coutureau

avec Aline Belibi, Sabrina Bus, Anne Coutureau, Isabelle Jeanbrau, Julie Ravix et Rebecca Tetens et avec l’aimable participation de Camille Pouget

production Théâtre vivant – www.theatrevivant.fr – https://theatrevivant.fr/mater/

avec le soutien de Cresco – Théâtre de Saint-Mandé, du Sel de Sèvres, du Théâtre de Meudon et la participation artistique de Scènes-sur-Seine

directrice de production Emmanuelle Dandrel

création à l’automne 2027

« L’histoire de cette jeune femme qui ne veut pas d’enfant, interroge le splendide et périlleux lien entre les mères et les filles, pour parler de l’état du monde, de la tendresse toujours attendue, de l’espoir essentiel à la vie. »

Le Sel 47 Grande Rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@theatrevivant.fr »}] [{« link »: « http://www.theatrevivant.fr »}, {« link »: « https://theatrevivant.fr/mater/ »}]

Théâtre vivant – Anne COUTUREAU création contemporaine theatre