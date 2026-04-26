Matias Olivieri : Quatre sonates, quatre mondes Maison Heinrich Heine Paris
Matias Olivieri : Quatre sonates, quatre mondes Maison Heinrich Heine Paris dimanche 14 juin 2026.
Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur.
Ce récital propose un parcours à travers la forme de la sonate, non
pas comme un monument figé, mais comme un espace de liberté,
d’exploration et de prise de risque. À travers quatre œuvres composées
entre la fin du XVIIIᵉ siècle et le début du XXᵉ, ce programme met en
lumière des sonates encore peu jouées, dont la richesse expressive
mérite d’être pleinement redécouverte.
♪ La sonate en mi mineur, HOB XVI:34 de Joseph Haydn
(1732–1809) ouvre le concert. Trop souvent perçu comme un compositeur
avant tout spirituel ou décoratif, Haydn révèle ici une profondeur
dramatique saisissante. Cette œuvre témoigne de l’audace de son langage
pianistique et de son rôle fondamental dans la construction de la sonate
moderne. Lui redonner toute sa place, c’est rappeler que l’intensité
émotionnelle et la modernité ne commencent pas avec le romantisme.
♪ Avec la Sonate en mi mineur op. 7 d‘Edvard Grieg
(1843–1907), le programme bascule vers un romantisme ardent, fortement
imprégné de lyrisme et de contrastes. Cette œuvre, à la fois structurée
et passionnée, agit comme un pont entre tradition et expression
personnelle, annonçant déjà une écriture plus libérée. C’est la seule
sonate écrite pour piano de ce compositeur.
♪ La Sonatine en sol mineur de Carlos Guastavino (1912–2000)
occupe une place toute particulière dans ce programme. En tant que
pianiste argentin, il est pour moi essentiel de partager la musique de
ce compositeur encore trop méconnu sur les scènes européennes.
Guastavino développe un langage profondément chantant, nourri de la
tradition populaire sud-américaine, où la simplicité apparente cache une
grande subtilité expressive.
♪ Le récital s’achève avec la Sonate en fa dièse majeur op. 30 d‘Alexander Scriabine
(1872–1915), œuvre visionnaire et condensée, où la musique s’affranchit
presque totalement des repères traditionnels. À la suite de composer
cette sonate, le compositeur décide d’écrire un poème pour inspirer
l’interprète. Cette sonate dépasse la forme instrumentale pour devenir
une expérience poétique et sensorielle, culminant dans un élan final
fulgurant, suspendu entre extase et vertige. Scriabine décrivait cette
œuvre par : « Le vol de l’homme vers l’étoile, symbole du bonheur »
À travers ce programme, le piano devient un lieu de transmission, de
mémoire et de conviction artistique : faire entendre des œuvres rares,
redonner leur juste valeur à des compositeurs essentiels, et partager
une musique profondément liée à l’identité et à la poésie.— Matias
Olivieri
Ce récital propose un parcours à travers la forme de la sonate, non pas comme un monument figé, mais comme un espace de liberté, d’exploration et de prise de risque. À travers quatre œuvres composées entre la fin du XVIIIᵉ siècle et le début du XXᵉ, ce programme met en lumière des sonates encore peu jouées, dont la richesse expressive mérite d’être pleinement redécouverte.
Le dimanche 14 juin 2026
de 18h00 à 18h00
payant
7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T18:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
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