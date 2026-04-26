Matias Olivieri : Quatre sonates, quatre mondes Maison Heinrich Heine Paris

Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur.

Ce récital propose un parcours à travers la forme de la sonate, non

pas comme un monument figé, mais comme un espace de liberté,

d’exploration et de prise de risque. À travers quatre œuvres composées

entre la fin du XVIIIᵉ siècle et le début du XXᵉ, ce programme met en

lumière des sonates encore peu jouées, dont la richesse expressive

mérite d’être pleinement redécouverte.

♪ La sonate en mi mineur, HOB XVI:34 de Joseph Haydn

(1732–1809) ouvre le concert. Trop souvent perçu comme un compositeur

avant tout spirituel ou décoratif, Haydn révèle ici une profondeur

dramatique saisissante. Cette œuvre témoigne de l’audace de son langage

pianistique et de son rôle fondamental dans la construction de la sonate

moderne. Lui redonner toute sa place, c’est rappeler que l’intensité

émotionnelle et la modernité ne commencent pas avec le romantisme.

♪ Avec la Sonate en mi mineur op. 7 d‘Edvard Grieg

(1843–1907), le programme bascule vers un romantisme ardent, fortement

imprégné de lyrisme et de contrastes. Cette œuvre, à la fois structurée

et passionnée, agit comme un pont entre tradition et expression

personnelle, annonçant déjà une écriture plus libérée. C’est la seule

sonate écrite pour piano de ce compositeur.

♪ La Sonatine en sol mineur de Carlos Guastavino (1912–2000)

occupe une place toute particulière dans ce programme. En tant que

pianiste argentin, il est pour moi essentiel de partager la musique de

ce compositeur encore trop méconnu sur les scènes européennes.

Guastavino développe un langage profondément chantant, nourri de la

tradition populaire sud-américaine, où la simplicité apparente cache une

grande subtilité expressive.

♪ Le récital s’achève avec la Sonate en fa dièse majeur op. 30 d‘Alexander Scriabine

(1872–1915), œuvre visionnaire et condensée, où la musique s’affranchit

presque totalement des repères traditionnels. À la suite de composer

cette sonate, le compositeur décide d’écrire un poème pour inspirer

l’interprète. Cette sonate dépasse la forme instrumentale pour devenir

une expérience poétique et sensorielle, culminant dans un élan final

fulgurant, suspendu entre extase et vertige. Scriabine décrivait cette

œuvre par : « Le vol de l’homme vers l’étoile, symbole du bonheur »

À travers ce programme, le piano devient un lieu de transmission, de

mémoire et de conviction artistique : faire entendre des œuvres rares,

redonner leur juste valeur à des compositeurs essentiels, et partager

une musique profondément liée à l’identité et à la poésie.— Matias

Olivieri

Ce récital propose un parcours à travers la forme de la sonate, non pas comme un monument figé, mais comme un espace de liberté, d’exploration et de prise de risque. À travers quatre œuvres composées entre la fin du XVIIIᵉ siècle et le début du XXᵉ, ce programme met en lumière des sonates encore peu jouées, dont la richesse expressive mérite d’être pleinement redécouverte.

Le dimanche 14 juin 2026

de 18h00 à 18h00

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T18:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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