Matinée de dessin et peinture en plein air Trie-sur-Baïse
Matinée de dessin et peinture en plein air Trie-sur-Baïse lundi 8 juin 2026.
Trie-sur-Baïse
Matinée de dessin et peinture en plein air
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:45:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
RDV au café des sports.
10h-12h30 peinture et dessin en plein air.
Réservation au 06 74 32 59 87 .
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 32 59 87 chateaudelaran@gmail.com
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English :
Meet at the Café des Sports.
10am-12.30pm outdoor painting and drawing.
L’événement Matinée de dessin et peinture en plein air Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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