Matinée de dessin et peinture en plein air Trie-sur-Baïse lundi 8 juin 2026.

Trie-sur-Baïse

Matinée de dessin et peinture en plein air

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:45:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

RDV au café des sports.

10h-12h30 peinture et dessin en plein air.

Réservation au 06 74 32 59 87 .

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 32 59 87 chateaudelaran@gmail.com

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English :

Meet at the Café des Sports.

10am-12.30pm outdoor painting and drawing.

L’événement Matinée de dessin et peinture en plein air Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65