Matinée découverte des oiseaux Rue Lapique Bar-le-Duc

Matinée découverte des oiseaux

Rue Lapique Parc de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le Groupe local LPO sud Meuse organise une matinée découverte des oiseaux sur un parcours urbain depuis le parc de l’Hôtel de Ville jusqu’à celui de Marbaumont, en passant par les rives de l’Ornain, cours d’eau abritant une riche biodiversité.

Accompagnés d’ornithologues passionnés, les participants pourront profiter des conseils sur l’observation, l’identification et l’écoute des chants pour apprécier la diversité d’oiseaux qui s’activent au printemps.

Gratuit, sur inscription.

0 .

Rue Lapique Parc de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 26 72 54 47

English :

The Groupe local LPO sud Meuse is organizing a morning of birdwatching along an urban route from the Hôtel de Ville park to the Marbaumont park, taking in the banks of the Ornain, a river that is home to a rich biodiversity.

Accompanied by enthusiastic ornithologists, participants will be able to take advantage of tips on observation, identification and listening to songs to appreciate the diversity of birds that are active in spring.

Free, registration required.

