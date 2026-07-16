Matinée d’info, Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Matinée d’info Samedi 23 janvier 2027, 09h00 Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T09:00:00+01:00 – 2027-01-23T13:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T09:00:00+01:00 – 2027-01-23T13:00:00+01:00

Venez découvrir nos formations, nos équipements et rencontrer nos équipes pédagogiques !

Une occasion unique de visiter nos installations, d’échanger avec nos étudiants et de découvrir les opportunités de formation dans les métiers de l’agriculture et de l’environnement.

Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Route des princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Matinée d’informations multicentres

Agrocampus78 – Freepik.com