Matinée vélo au Parlement européen, Parlement européen de Strasbourg, Strasbourg

Matinée vélo au Parlement européen Mercredi 20 mai, 14h00 Parlement européen de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Dans la continuité de la Déclaration européenne sur le vélo, adoptée au Parlement européen en 2024 pour développer l’usage du vélo dans toute l’Europe, Fabienne Keller – députée européenne et questeure – et Franck Leroy – président de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFIT France) – coorganisent une matinée vélo au parlement européen dans le cadre de Mai à vélo.

La matinée commence par une balade à vélo commentée transfrontalière, au départ de Kehl en Allemagne, et se poursuite par une table-ronde sur la place du vélo en Europe.

L’objectif de cette session est de permettre les échanges entres des experts français et européens (élus, fonctionnaires de la commission européenne, représentants associatifs et institutionnels) et les eurodéputés.

Parlement européen de Strasbourg Allée du Printemps, Strasbourg Strasbourg 67070 Robertsau Bas-Rhin Grand Est contact@mai-a-velo.fr

Moment d’échange et de pratique autour du vélo au parlement Européen de Strasbourg